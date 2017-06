Rapid: Offensiv- Ass Traustason vor dem Abgang

Was sich bereits abzeichnete, wird immer konkreter: Nach Rapid- Goalie Jan Novota (wechselt in die ungarische erste Liga zu Debrecen) stehen auch bei Arnor Traustason die Zeichen auf Abschied. Der Isländer, zuletzt beim 1:0 in der WM- Qualifikation über Kroatien nicht im Einsatz, wird am Montag bei Rapid zurückerwartet.