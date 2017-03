"Rapid muss Thema Abstieg sehr ernst nehmen!"

216 Spiele hat er für den SK Rapid bestritten - am Sonntag prallt Markus Katzer als Star- Spieler der Vienna im "Derby der Tradition" zugunsten seines finanziell maroden Arbeitgebers auf Grün- Weiß. Im Interview mit krone.at- Sportchef Max Mahdalik (Video oben) spricht Katzer darüber, wie dankbar er Rapid ist, dass die Vienna mit diesem Hit die Chance bekommt, etwas Geld in die Kassen zu spülen. Aber er sagt auch, was er über Rapids derzeitige sportliche Situation denkt.