Rapid ließ Kult- Klub Celtic mit Geschenk "leben"

21 Mann bot Goran Djuricin in Amstetten auf, nebst dem angeschlagenen Steffen Hofmann vermisste man speziell einen Mann: Arnor Traustason. Der Isländer trainierte am Vormittag im Trainingslager in Windischgarsten individuell, im Test vor 3000 Fans im ausverkauften Ertl- Glas- Stadion fehlte er im Kader. Was Djuricin näher erläuterte: "Er bekam ein individuelles Programm, ist noch nicht so weit, dass wir ihn spielen lassen. Eine Vorsichtsmaßnahme."

Goran Djuricin Foto: GEPA

Dass es mit der unklaren Situation rund um die Zukunft des 23- Jährigen zu tun hat, wollte niemand bestätigen. Im Test gegen Celtic Glasgow bekam der Trainer zu sehen, was er vorab erwartete: "Auch wenn alle sicherlich müde sind. Eine Halbzeit muss jeder schaffen. Ich will von jedem 45 Minuten Vollgas." Rapid drückte gegen den 48- fachen schottischen Meister auf das Tempo, ließ in einem fairen Spiel den Ball laufen: Ein Szanto- Tor wurde wegen Abseits aberkannt (10.), ein Schwab- Lupfer prallte an die Stange (23.), einen Murg- Halbvolley entschärfte Celtic- Keeper Craig Gordon (31.).

Einer von vielen Celtic- Schnitzern führte praktisch mit dem Pausenpfiff zum 1:0: Ein Boyata- Fehlpass landete vor den Beinen Joelintons, der solo aufs Tor zog, von Gordon im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Der Gefoulte trat selbst an, verwandelte wuchtig zur längst überfälligen Führung. Djuricin mischte zur Pause, sein Gegenüber Brendan Rodgers nach 65 Minuten sein Team durch - zu einem Zeitpunkt, als das Spiel bereits deutlich an Schwung verloren hatte.

Rodgers brachte mit dem von europäischen Top- Klubs gejagten Moussa Dembele seinen Top- Stürmer. Der 20- Jährige verhinderte, dass Rapid im dritten Vorbereitungsspiel den dritten Sieg landen konnte. Allerdings auch unter Mithilfe der Hütteldorfer: Dem Elfmeterfoul von Manuel Thurnwald an Jonny Hayes ging ein Fehlpass voraus - Dembele knallte den von Schiri Markus Hameter verhängten Elfmeter zum 1:1- Ausgleich in die Maschen.

Rapid Wien - Celtic Glasgow 1:1 (1:0)

Ertl Glas Stadion, 3000, SR Hameter

Tore: Joelinton (45./Elfmeter) bzw. Dembele (70./Elfmeter)

Rapid, 1. Hälfte: Knoflach; Pavelic, Dibon, Wöber, Schrammel; Auer, Schwab; Murg, Szanto, Keles; Joelinton

Rapid, 2. Hälfte: Strebinger; Thurnwald, Sonnleitner, M. Hofmann, Bolingoli- Mbombo; Auer (70. Schaub), Ljubicic; Jelic, Schaub, Kuen; Prosenik

Christian Reichel, Kronen Zeitung