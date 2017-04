Rapid: Krankl lehnt Krammers Angebot ab

Dabei war Krammer - ganz seinem Manager- Naturell entsprechend - recht optimistisch an die Sache herangetreten. "Ich bitte den Hans Krankl ganz ehrlich und offen, wir können uns sofort einen Termin ausmachen, mit Geschäftsführung und Präsidium. Sagen sie uns das, was nicht okay ist. Machen sie uns Verbesserungsvorschläge. Wir setzen uns wirklich gerne zusammen und können das gerne machen. Wir können ganz sicher etwas lernen", meinte er vor laufender Kamera.

Krankl: "Das macht keinen Sinn"

Und fing sich eine Abfuhr ein. "Leider Gottes kommt das sehr spät. Es ist schon sehr, sehr viel Zeit vergangen, in der ich nicht mehr bei Rapid bin. Das macht im jetzigen Augenblick keinen Sinn. So wichtig bin ich nicht. Der Fredy Bickel sollte jetzt die sportliche Kompetenz sein, die sie brauchen. Aber der war ja lange nicht da."

Krankl hatte Krammer und das Rapid- Präsidium im Vorfeld des Derbys scharf kritisiert, der Vereinsspitze fußballerische Ahnungslosigkeit vorgeworfen. Und bekräftigte das auch in Richtung "Sky"- Mikrofon: "Damit hab ich recht, ich bleibe dabei. Aber ich habe niemanden persönlich angegriffen oder diffamiert."

Wenig konstruktive Experten

Krammer hatte genau das suggeriert. "Es gibt so viele die sich jetzt zu Wort melden, die wenig konstruktiv, sondern eher noch ein wenig Öl ins Feuer gießen und das ist einfach nicht notwendig und auch nicht im Sinne Rapids", so der Rapid- Präsident.

Zwei Wochen vor dem Derby hatte Krankl via Servus TV einen viel beachteten Auftritt hingelegt und darin Krammer, Peschek und Co. ordentlich "abgewatscht" - hier das Video:

Rapids Geschäftsführer Wirtschaft ortete daraufhin im krone.at- Interview eine "gewisse Verbitterung", weil "vor vier Jahren die Kandidatur eines Präsidenten- Teams mit Hans Krankl als Vizepräsident abgelehnt wurde". Das ganze Interview gibt's hier!

