Rapid- Keeper Knoflach verlängert seinen Vertrag!

Für die Rapid Amateure absolvierte er fast 70 Spiele in der Regionalliga Ost und am 29. August 2015 kam er dann zu seinem Debüt in der Profimannschaft, als er bei einem 2:4 im Ernst- Happel- Stadion gegen den SV Mattersburg schon wenige Minuten nach Ankick für Richard Strebinger, der wegen Torraubs Rot sah, eingewechselt wurde.

Foto: GEPA

Bickel begeistert

Rapid- Sportdirektor Fredy Bickel freut sich dementsprechend über die Verlängerung der Zusammenarbeit: "Tobias Knoflach identifiziert sich überdurchschnittlich mit dem Verein und auch seiner Aufgabe. Seine bisherigen Aufstellungen hat er mehr als gerechtfertigt und so wie das Trainerteam bin ich überzeugt, dass er mit der Größe seiner Aufgaben weiter wachsen und sich auch noch verbessern wird."

Knoflach: "Ziel ist, Titel nach Hütteldorf zu holen"

Knoflach selbst zeigt sich happy: "Jeder der mich kennt, weiß, was mir der SK Rapid bedeutet. Für mich ist es eine echte Ehre für diesen großen Klub zu spielen und dementsprechend glücklich bin ich über diese langfristige Vertragsverlängerung. Ich möchte dieses Vertrauen mit starken Leistungen zurückzahlen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir rasch in die Erfolgsspur zurückfinden." Der 23- Jährige denkt nicht nur kurzfristig und meint abschließend: "Mein großes Ziel ist, hier als Nummer 1 in Zukunft auch Titel nach Hütteldorf zu holen!"