Rapid- Kandidaten: Doll & die üblichen Verdächtigen

Da ein Sportdirektor mit internationalen Kontakten fehlt, sind Didi Kühbauer und Andi Herzog die naheliegendsten Kandidaten. Gegen Herzog spricht, dass er derzeit in den USA im Einsatz ist. Und abgesehen vom Olympia- Team stand Klinsmanns Assistent noch nicht als Cheftrainer in der Verantwortung. Das könnte Rapid abschrecken. Außer er wird Sportdirektor.

Kühbauer als Motivationskünstler

Mit Kühbauer als Trainer? Don Didi war als Spieler in Hütteldorf eine Legende, bei ihm weiß man, was man bekommt. Sowohl die Admira als auch Wolfsberg führte er als Motivationskünstler in den Europacup, ehe er ins Trudeln geriet. Seit 2015 ohne Job.

Damir Canadi Foto: GEPA

Heiß gehandelt wird auch Damir Canadi: Der Wiener mischt mit Altach die Liga auf, hat Vertrag bis 2017. "Allerdings mit einer Ausstiegsklausel", wie Sportchef Zellhofer bestätigt: "Rapid hat uns aber noch nicht kontaktiert." Bevor das nicht passiert ist, wird sich Canadi nicht äußern. Klingt auch nicht nach Desinteresse.

Indes vermeldet die "Bild", dass Rapid bei Thomas Doll angefragt haben soll. Der Deutsche, seit 2013 bei Ferencváros, holte zuletzt mit den Ungarn das Double, hat Vertrag bis 2019. "Wir lassen die Gerüchte leben", gibt Krammer (k)einen Kommentar ab.