Rapid: Jetzt geht man auf die Mission 40 los

Weshalb Bickel gespannt ist, wie Grün- Weiß auftritt: "So stabil sind wir ja noch nicht." Das gilt auch für den Trainerstuhl. Heute endet die Woche der Wahrheit für Damir Canadi. Das 3:1 am Mittwoch beim SKN, der erste Sieg 2017, war noch nicht seine "Rettung". "Aber er hat mental Kraft gegeben, das war für den ganzen Klub ein Ausnahmezustand", so der 46- Jährige. "Die Leistung war herausragend. Das müssen wir wieder abrufen, bestätigen, das ist die Herausforderung."

Foto: GEPA

Denn auch Canadi ist die heikle Lage bewusst: "Unser Ziel sind vorerst einmal 40 Punkte." Also der Klassenerhalt. Seit 2008 zerbricht Rapid an der Mission 33, dem 33. Titel - jetzt geht man auf die Mission 40 los.

Wobei sich heute im Innviertel zwei "ähnliche" Krisenklubs treffen: Auch Ried wechselte den Sportchef (Schiemer für Reiter) und den Trainer (Chabbi für Benbennek). Danach wurde die Talfahrt noch rasanter. Aber: Unter Chabbi spielt das Liga- Schlusslicht offensiver, mutiger - nur belohnt sich nicht (drei Pleiten in vier Partien). Das hörte man zuletzt auch oft aus Hütteldorf.

Der Druck ist also für beide Teams enorm. Verlieren verboten. In den letzten 21 Liga- Duellen gab es stets Sieger. Ein Remis hilft auch heute keinem. Die Canadi- Elf muss zeigen, dass das 3:1 in St. Pölten ein Befreiungsschlag war. Und keine Eintagsfliege …

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 27 18 5 4 42 59 2. Altach 27 15 4 8 5 49 3. Sturm Graz 27 15 3 9 20 48 4. Austria 27 15 2 10 9 47 5. Admira 27 10 6 11 -12 36 6. Wolfsberg 27 9 5 13 -14 32 7. Rapid 27 7 10 10 6 31 8. St. Pölten 27 7 7 13 -16 28 9. Mattersburg 27 7 6 14 -16 27 10. Ried 27 7 2 18 -24 23