Rapid: Im Bugatti- Anzug zu McDonald's

"Wir spielen nicht Fußball, um Geld zu verdienen - wir verdienen Geld, um möglichst erfolgreich Fußball spielen zu können" - Christoph Peschek war in seinem Element. In den feinen Bugatti- Zwirn gehüllt, sinnierte der eloquente Rapid- CEO über sein Lieblingsthema: das Akquirieren neuer Sponsoren und Partner.

Derer durfte er am Donnerstagabend bei der Saison- Auftakt- Pressekonferenz gleich zwei präsentieren. Zum einen wird McDonald's- Franchise- Nehmer Harald Marschalek dem Rekordmeister unter die Arme greifen. Einlauf- Aktionen mit Kids ergeben sich daraus als Benefit. Als neuer Fashion- Partner wurde Bugatti an Bord geholt und am Donnerstag präsentiert.

Kommerzielle Züge beim Traditionsklub Rapid? Für Peschek kein Widerspruch, wie er im krone.tv- Interview (morgen auf sportkrone.at) verrät: "Wir wollen und werden die Tradition des SK Rapid selbstverständlich weiterhin pflegen, aber dennoch über innovative Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Transfers nicht undenkbar

Nicht zuletzt deswegen geht Rapid auch in die neue Saison - ohne Europacup- Teilnahme - mit einem Budget. Neue Transfers sind nicht ausgeschlossen. Diese hängen aber davon ab, ob Jelic in Rijeka unterschreibt (Entscheidung noch heute?) und wann Kvilitaia fit wird.