Rapid grottenschlecht! Völlig chancenlos im Ländle

Hätte man nicht in dieser Saison schon einen Trainer plus einen Sportdirektor gefeuert... Naja, diesen Satz muss man wohl nicht zu Ende bringen. Aber die Leistung der Hütteldorfer beim Winterkönig war erschreckend. Gratulation an die Vorarlberger, aber es darf nicht sein, dass sich Rapid in 90 Minuten nicht eine ernsthafte Torchance aus dem Spiel heraus erarbeiten kann.

Das 1:0 (7.) für die Gastgeber durch Netzer war zwar irregulär (Abseits), hätte aber wegen eines Patzers von Goalie Strebinger ohnehin niemals fallen dürfen. Das 2:0 von Dovedan (55.) verbildlichte, wie langsam die Rapid- Defensive wirkt, wie leicht man auseinander zu nehmen ist. Und das 3:1 (60.) abermals durch Netzer zeigte, dass man auch den Luftraum im eigenen Strafraum nicht unter Kontrolle hat.

Comeback von Steffen Hofmann

Die Standing Ovations der Altacher Fans ließen den Rapidlern wohl das grün- weiße Blut in den Adern gefrieren. Da ging auch völlig das Comeback von Steffen Hofmann im Finish unter. In der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison hat Trainer Damir Canadi jede Menge Arbeit vor sich. Seine Aussage nach dem Spiel sorgte für Verwunderung: "Erste Hälfte war ich mit der Leistung durchaus zufrieden." Wie bitte?

Bundesliga (20. Runde):

SCR Altach - SK Rapid Wien 3:1 (1:0)

Altach, Cashpoint Arena, 7.229

SR Muckenhammer

Tore: 1:0 ( 7.) Netzer, 2:0 (55.) Dovedan, 2:1 (59.) Grahovac (Freistoß), 3:1 (60.) Netzer.

Altach: Lukse - Zech, Netzer, Galvao - Jäger - Lienhart, P. Salomon, Ngwat- Mahop (51. Dovedan), Schreiner - Prokopic (87. Müller) - Oberlin (76. Ngamaleu)

Rapid: Strebinger - Auer (77. S. Hofmann), M. Hofmann, Dibon, Schrammel - Thurnwald, Grahovac, Murg - Schaub (71. Szanto), Kvilitaia (77. Tomi), Joelinton

Gelbe Karten: Prokopic, Lukse bzw. Kvilitaia, Joelinton, M. Hofmann

# Team Sp S U N +/- P 1. Altach 20 13 3 4 11 42 2. Salzburg 20 12 4 4 23 40 3. Sturm Graz 20 12 3 5 19 39 4. Austria 20 12 1 7 8 37 5. Rapid 20 7 6 7 9 27 6. Admira 20 7 2 11 -16 23 7. Wolfsberg 20 6 4 10 -9 22 8. Ried 20 6 2 12 -14 20 9. St. Pölten 20 4 6 10 -15 18 10. Mattersburg 20 3 5 12 -16 14