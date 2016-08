Rapid- Georgier Kvilitaia: "Fahren sicher zur WM!"

Die sogenannten "Kleinen" soll es ja nicht mehr geben. Mag schon sein. Und dennoch wären aus dem Topf 6 angenehmere Gegner möglich gewesen. Etwa Liechtenstein, San Marino oder Andorra. Denkste. Österreich gastiert am Montag beim Start der WM- Quali in Georgien. Und in Tiflis sieht man sich nicht als 118. der FIFA- Weltrangliste. Das bestätigt auch Rapids georgischer Stürmer Giorgi Kvilitaia: "Die Erwartungshaltung daheim ist enorm."

Daheim noch besser

Was am neuen Teamchef Vladmir Weiss liegt. Der Slowake übernahm im März, verlor die ersten drei Tests, ehe die 1:0- Sensation in Getafe gegen Spanien folgte. Kvilitaia war damals im Juni 20 Minuten dabei, posaunt: "Daheim sind wir noch besser. Wir fahren sicher zur WM. Wir werden in zwei Jahren in Russland dabei sein."

"Georgien ist Favorit"

Eine starke Ansage - auch Richtung Österreich: "Ich denke, dass wir der Favorit sind", meint Kvilitaia, der aber am Montag verletzt passen muss. Aber der 22- Jährige ist davon überzeugt, dass die Euphorie um das Pflichtspiel- Debüt von Weiss das Land pusht. Im Vorjahr gegen Deutschland kamen 55.000 Fans, tat sich die Löw- Elf beim 2:0 schwer. Wie übrigens dann auch beim 2:1- Krampf in Leipzig. Schottland lockte in der EURO- Quali dann nur noch 24.000 Zuschauer an.

Aber gegen Österreich erwartet auch Kvilitaia eine volle Hütte: "Alaba ist ein Weltstar, den kennt man. Auch Arnautovic." Die ÖFB- Truppe sollte also ziehen. Dazu die Hoffnung auf die erste Teilnahme bei einem großen Turnier. Kein typisches Topf- 6-Team.