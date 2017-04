Rapid findet auch in St. Pölten nicht aus Krise!

Dass sich diese Bilanz nicht verbessern dürfte, hatte sich schon in der Anfangsphase abgezeichnet. Rapid wirkte verunsichert, produzierte viele Fehlpässe und wurde an den eigenen Strafraum gedrängt - mehr als zwei Fehlschüsse durch Lukas Thürauer (8.) und Cheikhou Dieng (13.) schauten für St. Pölten aber nicht heraus. Danach fanden die Gäste besser ins Spiel. Mario Pavelic luchste Adi Mehremic den Ball ab, scheiterte jedoch aus spitzem Winkel an Christoph Riegler (19.). Drei Minuten später war der SKN- Goalie aber geschlagen: Nach Vorlage von Thomas Schrammel konnte sich Joelinton unbedrängt von drei St.- Pölten- Verteidigern den Ball am Sechzehner zurechtlegen und ins lange Eck einschießen.

Führung gibt Rapidlern vermeintlich Sicherheit

Mit der Führung im Rücken bekam Rapid mehr Sicherheit und hätte in der 30. Minute nachlegen können. Zunächst wehrte Riegler einen Joelinton- Schuss nur kurz ab, den abspringenden Ball brachte Giorgi Kvilitaia nicht aufs Tor. In der 33. Minute parierte Riegler einen Freistoß von Steffen Hofmann, davor hatte der Keeper knapp außerhalb des Strafraums den auf ihn zustürmenden Joelinton rotverdächtig umgesenst. Die Niederösterreicher strahlten in dieser Phase nur bei Standard- Situationen Gefahr aus.

Huber zerstört zarte Rapid- Hoffnungen vor der Pause

So verfehlte Marco Perchtold in der 30. Minute Hubers Kopfball- Verlängerung eines Eckballs nur um Zentimeter. Kurz vor der Pause schritt der Innenverteidiger selbst zur Tat: Nach einer Freistoßflanke von Michael Ambichl stellte Huber per Kopf auf 1:1 und setzte damit Rapids schlechte Bilanz bei Standards fort. Mehr als die Hälfte der Liga- Gegentore in dieser Saison kassierte der trudelnde Rekordchampion aus ruhenden Bällen.

In der zweiten Hälfte waren die Höhepunkte rar gesät - bis zur 87. Minute, als der eingewechselte St. Pöltner Manuel Hartl aus kurzer Distanz die Stange traf. Rapid hingegen spielte nach dem Seitenwechsel keine zwingende Torchance heraus. Angesichts eines neuerlich enttäuschenden Auftritts war es für die Gäste die beste Nachricht, dass der Drei- Punkte- Vorsprung auf den Achten St. Pölten gewahrt wurde. Die Gelegenheit zu einer besseren Leistung in der NV Arena haben die Grün- Weißen schon am Mittwoch im Cup- Viertelfinale. Drei Tage später geht es auswärts gegen die SV Ried und damit wieder gegen einen Abstiegskandidaten.

Das Ergebnis:

SKN St. Pölten - SK Rapid Wien 1:1 (1:1)

St. Pölten, NV Arena, 7627, SR Harkam

Tore: 0:1 (22.) Joelinton, 1:1 (45.) Huber

Gelbe Karten: Doumbouya, Korkmaz, Riegler bzw. M. Hofmann, Pavelic

St. Pölten: Riegler - Stec, Huber, Diallo, Mehremic - Ambichl, Perchtold (86. Martic)- Korkmaz (61. Schütz), Thürauer (79. Hartl), Dieng - Doumbouya

Rapid: Knoflach - Dibon, Sonnleitner, M. Hofmann (37. Wöber) - Pavelic (73. Auer), Szanto, S. Hofmann (68. Murg), Schwab, Schrammel - Kvilitaia, Joelinton

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 26 17 5 4 37 56 2. Altach 26 15 4 7 10 49 3. Austria 26 15 2 9 11 47 4. Sturm Graz 26 14 3 9 16 45 5. Admira 26 9 6 11 -14 33 6. Wolfsberg 26 9 5 12 -10 32 7. Rapid 27 7 10 10 6 31 8. St. Pölten 27 7 7 13 -16 28 9. Mattersburg 26 6 6 14 -17 24 10. Ried 26 7 2 17 -23 23