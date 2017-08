Rapid: Das Chaos hat wieder Saison!

Nach dem Schlusspfiff hingen die Fans am Zaun, schickten Schwab und Co. bei der "Verabschiedung" unmissverständlich weg. Während Präsident Krammer gedankenverloren auf der Tribüne saß, den Kopf schüttelte, fassungslos schien. Noch in der Pause hatte er im Sky- Interview gesagt: "Es ist abzulehnen, dass Gegenstände auf den Platz fliegen." Da dachte er an die heutige Sitzung des Strafsenats, wo Rapid nach dem Derby- Eklat auf eine milde Strafe hofft.