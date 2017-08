Rapid: Bickel sagt Chermiti ab

Obwohl der Tunesier bei Etoile Sportive du Sahel, wo der 29- Jährige vergöttert wird, eine Ausstiegsklausel besitzt. Aber Rapid beobachtet am Wochenende zwei andere Stürmer. Einer kommt.

Ljubicic dürfte bleiben

Wie wohl auch noch ein "Sechser". Weil Ivan Mocinic nach seinem Knorpelschaden zwar gesund, aber weit weg von fit ist. Rapids Rekordkauf dürfte schon letzten Sommer mit Leistenproblemen gekommen sein, was sich durch "Fehlbelastungen" verschlimmerte. Das versucht Fitnesscoach Toni Beretzki zu korrigieren, so muss der Kroate fast das Laufen neu lernen. Bis er richtig in die Zweikämpfe geht, das Selbstverständnis zurück ist, kann es Wochen dauern. Weshalb Bickel nun doch die Gespräche mit Werder Bremen über eine Rückkehr (Leihe) von Thanos Petsos aufnahm. Noch bevor am Samstag Wr. Neustadts Kooperationsspieler Dejan Ljubicic seine Chance bekam. Und dabei aufzeigte, jetzt wohl in Hütteldorf bleibt.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung