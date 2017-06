Rapid am Boden: "Hätten den Titel so verdient ..."

Unter Experten herrschte weitgehend Konsens: So nah war Rapid in dieser Saison wohl nie dran, die Bullen zu biegen. Die Grün- Weißen lieferten eine starke kämpferische Leistung, verlangten Salzburg alles ab, hatten in vielen Phasen vermeintlich das Momentum auf ihrer Seite. Letztendlich alles wertlos! Nach dem Malheur in der Bundesliga- Saison war damit auch das letzte mögliche Ticket Richtung Europa verspielt. Kein Titel, kein Europacup- Ticket - für den Rekordmeister ein veritables Drama.

"Unglaublich bitter"

Eines, das Spieler wie Trainer unmittelbar nach Schlusspfiff nicht wahr haben wollten. "Das tut mir wahnsinnig leid für den unglaublichen Anhang, wir haben bis zum Schluss gekämpft. Wir waren gut eingestellt, haben den Kampf angenommen und waren nicht schlechter", stammelte Innenverteidiger Christopher Dibon. "Ich denke, wir hätten es uns heute so verdient, deswegen ist es umso bitterer für uns, weil ich glaube, wir haben mit viel Pech verloren", pflichtetet Torhüter Tobias Knoflach - von Salzburg 90 Minuten erstaunlich selten geprüft - bei.

Geile Fans

Trainer Goran Djuricin sprach von einer "riesenriesengroßen Enttäuschung, der Glücklichere hat heute gewonnen". Sein persönlich größter Lichtblick an diesem Abend: "die super- geilen Rapid- Fans, die uns toll unterstützt haben" (und wegen diverser Rauch- Einlagen eine mehrminütge Unterbrechung ab der 78. Minute fabriziert hatten, Anm.).

