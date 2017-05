Ranking: Hier geht's mit der Pressefreiheit bergab

Dem ROG- Bericht zufolge hat sich die Lage für Journalisten in fast zwei Drittel der 180 im Ranking angeführten Länder verschlechtert. Untersucht wurde vor allem das Jahr 2016. ROG prangerte Unterdrückung, gezielte Willkür und Gewalt gegenüber Journalisten insbesondere in Ländern wie Ägypten, der Türkei, Burundi, Syrien, Libyen oder dem Jemen an.

Pressefreiheit: Nordkorea löst Eritrea als Schlusslicht ab

Auf den letzten Platz der Rangliste rückte Nordkorea, sodass Eritrea erstmals seit zehn Jahren nicht mehr das Schlusslicht bildet. Das ostafrikanische Land steht nun hinter dem zentralasiatischen Turkmenistan an vorletzter Stelle. Russland liegt weiterhin auf Platz 148, China belegt unverändert Platz 176. Dort sitzen laut Reporter ohne Grenzen rund 100 Medienschaffende wegen ihrer Arbeit in Haft. Die Behörden schreckten weder vor Entführungen noch vor körperlicher Gewalt gegen ihre Kritiker zurück. Besonders dramatisch abgestiegen ist in der Rangliste das mittelamerikanische Nicaragua, das um 17 Ränge auf Rang 92 fiel. Die Wiederwahl von Präsident Daniel Ortega für eine dritte Amtszeit Ende 2016 sei mit Zensur, Einschüchterung und Drohungen gegen unabhängige Journalisten einhergegangen.

Das Ranking jener Länder, in denen die Pressefreiheit extrem stark eingeschränkt ist Foto: Reporter ohne Grenzen

Dramatische Situation in der Türkei

In der Türkei (Platz 155) habe sich die Lage für Journalisten und Medien wegen der "beispiellosen Repressionswelle seit dem Putschversuch im vergangenen Sommer erneut verschlechtert", stellte die Organisation fest. Dort seien rund 150 Journalisten inhaftiert , rund 150 Medien seien geschlossen und Hunderte Presseausweise annulliert worden. Unlängst wurde in der Türkei auch landesweit der Zugang zum Online- Lexikon Wikipedia blockiert.

Anlässlich des Tages der Pressefreiheit haben Journalisten, Politiker und Verbände am Mittwoch in der Türkei erneut die Freilassung des deutsch- türkischen Journalisten Deniz Yücel und weiteren inhaftierten Medienvertreten gefordert. "Wir werden nicht aufhören, bis Deniz rauskommt", sagte "Welt"- Chefredakteur Ulf Poschardt dem Bayerischen Rundfunk. Yücel war bis zu seiner Festnahme im Februar als Korrespondent für die "Welt" tätig.

Foto: AFP

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Foto: APA/AFP/Ozan Kose, APA/AFP/Adem Altan

"Auch Demokratien schränken Pressearbeit immer stärker ein"

ROG- Vorstandssprecher Michael Rediske kritisierte aber auch die Veränderungen in den westlichen Demokratien: "Besonders erschreckend ist, dass auch Demokratien immer stärker unabhängige Medien und Journalisten einschränken, anstatt die Pressefreiheit als Grundwert hochzuhalten." Demokratische Regierungen dürften "den Autokraten der Welt durch Überwachungsgesetze oder demonstrative Geringschätzung unabhängiger Medien keinen Vorwand für ihre Repression gegen Journalisten liefern", so Rediske. In Ländern wie den USA, Polen oder Großbritannien trügen Spitzenpolitiker ihre Geringschätzung gegenüber Journalisten offen zutage, kritisierte Rediske.

Auch US-Präsident Donald Trump hat ein gestörtes Verhältnis zur Medienlandschaft. Foto: APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Angriffe, Drohungen und Einschüchterungen auch in Deutschland

Die besten Plätze nehmen Norwegen, Schweden und Finnland ein. Schweden machte einen Sprung von Platz acht auf zwei, die Niederlande flogen dagegen aus den Top drei. Österreich belegt unverändert Platz elf, Deutschland nimmt Platz 16 ein. ROG kritisierte jedoch, dass es in Deutschland erneut "erschreckend viele tätliche Angriffe, Drohungen und Einschüchterungsversuche gegen Journalisten" gegeben habe. Immer wieder gerieten Medienschaffende ins Visier von Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten. Bedenklich seien auch gesetzliche Regelungen wie die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Stark verbessern konnte sich übrigens Italien - um 25 Plätze auf Rang 52. Neu in den Top 10 sind Belgien (9.) und Island (10.).

Norwegen führt das Ranking vor Schweden und Finnland an. Foto: Screenshot/Reporter ohne Grenzen

ORF- Korrespondent durfte nicht nach Venezuela einreisen

Unterdessen wurde einem USA- Korrespondenten des ORF die Einreise nach Venezuela verweigert. Ernst Kernmayer kam am Sonntag aus Miami in der venezolanischen Hauptstadt Caracas an, wurde nicht ins Land gelassen und musste schließlich nach rund 24 Stunden Zwangsaufenthalt auf dem Flughafen wieder abreisen. Damit wurde er an der Ausübung seiner journalistischen Tätigkeit gehindert, heißt es vonseiten des ORF. Kernmayer war zunächst bei der Passkontrolle fünf Stunden aufgehalten worden, dann teilten ihm die Behörden mit, dass er nicht ins Land dürfe.

Der Grund: Das Ministerium für Kommunikation und Information genehmigte seine Einreise nicht. Ein Gespräch mit der österreichischen Vertretung in Caracas hätten die zuständigen Beamtinnen an der Grenzstelle abgelehnt, schildert der ORF die Vorgänge. Der Journalist musste daraufhin unter ständiger Bewachung im Transitbereich auf seinen Abflug warten. Seinen Pass hatten bis zur Abreise Beamte der Immigrationsbehörde behalten.