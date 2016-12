Rangnick zu Fan- Skandal: "Für mich ein Kompliment"

Ey, Ralf wir warten sehnlichst auf deinen nächsten Burnout", richteten die Fans Rangnick mit einem Banner aus. Dieser fasse die widerliche Aktion "eher als kleines, verstecktes Kompliment auf".

Seine Nachricht an die Berliner Anhänger: "Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei Hertha einige Hardcore- Fans gibt, die sich wünschen würden, dass es mich in meiner Funktion nicht mehr geben würde. Ich kann diesen Fans aber nicht zu viel Hoffnung machen, da ich mittlerweile sehr gut auf mich aufpasse", so Rangnick, der 2011 seinen Trainerjob beim FC Schalke aufgrund großer Erschöpfung niederlegen musste.

Hertha- Manager Michael Preetz stärkte Rangnick den Rücken und zeigte sich von "seinen" Fans enttäuscht. Via Twitter stellte er sofort nach dem Spiel klar: "Hertha BSC distanziert sich von diesem widerlichen Banner!"

Deutsche Bundesliga, 15. Runde:

Freitag

1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:2

Samstag

FC Schalke 04 - SC Freiburg 1:1

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:0

Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1

RB Leipzig - Hertha BSC Berlin 2:0

FSV Mainz 05 - Hamburger SV 3:1

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:0

Sonntag

SV Darmstadt - Bayern München 0:1

Bayer 04 Leverkusen - FC Ingolstadt 04 1:2

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 15 11 3 1 26 36 2. Leipzig 15 11 3 1 19 36 3. Hoffenheim 15 6 9 0 11 27 4. Hertha BSC 15 8 3 4 6 27 5. Dortmund 15 7 5 3 16 26 6. E. Frankfurt 15 7 5 3 7 26 7. Köln 15 6 6 3 6 24 8. Mainz 15 6 2 7 -1 20 9. Leverkusen 15 6 2 7 -1 20 10. Freiburg 15 6 2 7 -7 20 11. Schalke 04 15 5 3 7 2 18 12. Augsburg 15 4 5 6 -4 17 13. Gladbach 15 4 4 7 -9 16 14. Bremen 15 4 3 8 -14 15 15. Wolfsburg 15 3 4 8 -10 13 16. Ingolstadt 15 3 3 9 -12 12 17. Hamburg 15 2 4 9 -18 10 18. Darmstadt 15 2 2 11 -17 8