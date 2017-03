Ramos: "Sie haben mir den Doppelpack gestohlen"

Sergio Ramos hat es wieder getan. Der Kapitän des spanischen Rekordmeisters Real Madrid war in der Champions League erneut zur Stelle und befreite sein Team aus einer brenzligen Situation. Diesmal leitete der Verteidiger beim 3:1- Erfolg in Napoli mit zwei Kopfbällen die Wende ein. "Ich bin glücklich, dass wir weiter sind", sagte der 30- Jährige nach seiner 100. Königsklassen- Partie. Dass der zweite Treffer dem Unglücksraben Mertens als Eigentor angelastet wurde, war seine einzige Enttäuschung an diesem Abend.