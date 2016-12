Ramos rettet Real Punkt im Clasico gegen Barca

Abwehrspieler Sergio Ramos hat Real Madrid im 265. Clasico gegen den FC Barcelona in letzter Minute ein Unentschieden gerettet. Beim 1:1 (0:0) am Samstag im Camp Nou köpfelte der spanische Teamspieler in der 90. Minute den Ausgleich für Real. Zuvor hatte Luis Suarez Barcelona in der 53. Minute in Führung gebracht.