Raketenduell zwischen Israel und Syrien

Die Kampfjets und ihre Piloten seien bei dem nächtlichen Einsatz unversehrt geblieben, teilte das israelische Militär am Freitag mit. Demnach wurde eine der aus Syrien abgefeuerten Raketen vom Luftabwehrsystem der Armee abgefangen, Medienberichten zufolge nördlich von Jerusalem.

Israelische Soldaten bewachen einen Stützpunkt des Raketenabwehrsystems "Iron Dome". Foto: AFP

"Militärisches Ziel" nahe Palmyra getroffen

Damit widersprach Israel der Darstellung der syrischen Armee, die über die staatliche Nachrichtenagentur Sana erklärte, die Luftabwehr habe ein israelisches Kampfflugzeug "abgeschossen, ein weiteres getroffen und die anderen zur Umkehr gezwungen". Demnach drangen in der Nacht vier israelische Kampfjets über libanesisches Territorium in den syrischen Luftraum ein und trafen ein "militärisches Ziel" nahe der Oasenstadt Palmyra.

Die syrische Armee sprach von einer "abscheulichen Attacke" und warf Israel vor, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat zu unterstützen. Syrien werde "mit allen möglichen Mitteln" darauf reagieren. Die syrischen Streitkräfte hatten Palmyra Anfang März vom IS zurückerobert.

Die Oasenstadt Palmyra war bis vor Kurzem noch fest in der Hand des Islamischen Staates. Foto: APA/AFP/Maher al Mouner

Hisbollah- Nachschubwege im Visier der Israelis

Die israelische Luftwaffe fliegt immer wieder Angriffe, mit denen sie laut eigenen Angaben Waffenlieferungen an die libanesische Hisbollah unterbinden will. Die Miliz kämpft im syrischen Bürgerkrieg an der Seite der Truppen von Präsident Bashar al- Assad und wird wie die Regierung in Damaskus von Israels Erzfeind Iran unterstützt.

Kämpfer der Schiitenmiliz Hisbollah Foto: AFP

Die israelische Regierung befürchtet laut eigenen Angaben, dass die Hisbollah in den Besitz technisch ausgefeilter Waffen kommen und diese gegen Israel einsetzen könnte. Vor gut zehn Jahren führte Israel Krieg gegen die Miliz.