Räuberinnen schlugen in Wien zu: Suche nach Opfern

Die Wiener Polizei sucht nach der Festnahme von zwei jungen Frauen, die zumeist ältere Personen in ihren Wohnungen überfallen haben sollen, nach weiteren Opfern. Die 15- und die 26- Jährige wurden am Montagabend nach einem versuchten Raub auf eine 81 Jahre alte Pensionistin in Wien- Döbling gefasst. Am Sonntag wurden Fotos veröffentlicht und um Hinweise von Opfern oder Zeugen gebeten.