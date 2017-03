Rätselraten um verschwundene Familie in Frankreich

Seit zwei Wochen ist in Frankreich die vierköpfige Familie Troadec verschwunden - und der Fall wird immer rätselhafter: In den vergangenen Tagen haben die unter Hochdruck arbeitenden Ermittler das Auto des Sohnes und mehrere Gegenstände aus dem Besitz der Familie gefunden, teilweise Hunderte Kilometer vom Haus der Vermissten entfernt. Auch am Freitag suchten Polizisten nach weiteren Spuren.