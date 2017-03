Rätselhafter Todesfall nach Familienstreit in NÖ

Wie am Samstag bekannt wurde, war es Freitagnacht in dem kleinen, abgelegenen Ort Gröben bei Obergrafendorf im Pielachtal zwischen dem 70- jährigen Gottfried B. und seinem Sohn Martin (48) zu einer wilden Auseinandersetzung gekommen. Bei der Rauferei auf dem einsamen Bauernhof wurde das jüngere männliche Familienmitglied so schwer verletzt, dass es ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der Vater wurde später tot in einem anderen Raum gefunden. Dessen Leiche wies zwar keine äußerlichen Spuren von Gewalt bzw. Verletzungen auf, doch wegen der mysteriösen Umstände ordnete die Staatsanwaltschaft eine gerichtsmedizinische Obduktion an.

Kronen Zeitung