Räikkönen ein weiteres Jahr im Ferrari- Cockpit

Kimi Räikkönen wird auch im kommenden Jahr für das italienische Formel- 1-Team Ferrari fahren. Das gab die Scuderia heute in einer kurzen Pressemitteilung bekannt. Der 37- Jährige fährt seit 2014 wieder für Ferrari, er hatte zuvor schon von 2007 bis 2009 in Diensten der Italiener gestanden. Räikkönen ist noch immer der bisher letzte Weltmeister (2007) in einem Wagen des Traditionsteams.