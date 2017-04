Radfahrer im Straßenverkehr eine "große Gefahr"?

ORF- Moderator Hanno Settele hat kürzlich in sozialen Medien über zwei rücksichtslose Radfahrer berichtet. Die beiden hätten in Wien ein Stoppschild an einer Kreuzung überfahren - Settele musste daraufhin eine Notbremsung einlegen. Als "Dank" für seine rasche Reaktion bekam er danach verständnislos den Vogel gezeigt. Seitdem sind die Streitigkeiten zwischen Pedalrittern und Autofahrern wieder in aller Munde und neu entbrannt. Dass Radfahrer oftmals als besondere Gefahr für den Verkehr gesehen werden, belegt nun auch eine Umfrage in Wien.