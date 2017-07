Rad- Star Jan Bakelants sorgt für Sexismus- Skandal

Auf die Frage, ob er die auf der Tour drei Wochen ohne Sex bleibt, antwortete Bakelants grinsend: "Da gibt es doch die Podium- Girls." Und der Belgier setzt noch einen drauf! Auf die Frage, was er auf der Tour immer dabei hat, folgt die provokante Antwort: "Kondome! Man weiß ja nie, wo sich die Mädels herumtreiben."

Foto: AFP

Er wurde auch gefragt, wann er während der Fahrt seine Eltern anruft. "Wenn mir die Pornos ausgehen", so Bakelants.

Tour- Direktor Christian Prudhomme fand die Sprüche gar nicht lustig. Das Bakelants- Team AG2R musste sich offiziell entschuldigen: "Es sollte witzig sein, zeugte aber lediglich von schlechtem Geschmack."

Auch Bakelants' Ehefrau war über das Interview nicht erfreut. Auf Twitter gab der Rad- Star eine Stellungnahme ab: "Ich entschuldige mich, meine Worte waren unangemessen."

Die 104. Auflage der Tour de France startet am 1. Juli in Deutschland mit dem 14- Kilometer- Zeitfahren in Düsseldorf.