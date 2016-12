Rabiates Geschwisterpaar geht auf Polizisten los

Zeugen hatten am Abend gegen 21.30 Uhr die Polizei zu einer Rauferei vor dem Salzburger Innenstadt- Lokal gerufen. Der 34- Jährige hatte ein völlig blutverschmiertes Gesicht, gab jedoch an, dass nichts passiert sei und dass die Beamten nicht mehr gebraucht werden würden. Seine 24 Jahre alte Freundin allerdings verhielt sich von Beginn an äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und ging mehrmals mit geballten Fäusten auf eine Polizistin zu. Zwar versuchten die Uniformierten, die Anwesenden zu beruhigen, das Vorhaben war allerdings nicht von Erfolg gekrönt - ganz im Gegenteil.

24- Jährige schlug Beamtin mit Faust ins Gesicht

Denn als es um die Identitätsfeststellung ging und das Trio sich ausweisen sollte, warf die 24- Jährige ihre Bankomatkarte der Beamtin vor die Füße. Als sie die Karte wieder aufhob, holte die junge Frau aus und schlug der Polizistin mit voller Wucht ins Gesicht. Während die Kollegen die Angreiferin festnehmen wollten, stürzte sich dann der 34- jährige Freund ins Getümmel und versuchte das zu verhindern. Zeitgleich schaltete sich auch der 27 Jahre alte Bruder der jungen Frau ein und stürmte mit geballten Fäusten auf die Uniformierten los.

Prellungen, Blutergüsse, Kratzer

Beide Männer konnten trotz heftiger Gegenwehr von der Polizei überwältigt werden. Doch die 24- Jährige hatte noch immer nicht genug und attackierte die Beamten weiterhin mit Fußtritten und Schlägen. Schlussendlich gelang es der Exekutive, auch die rabiate junge Frau zu überwältigen, für sie und ihren Bruder klickten die Handschellen. Die beiden wurden ins Polizeianhaltezentrum überstellt, der 34- jährige Freund der Frau wurde angezeigt. Die Beamten trugen bei dem Angriff Kratzer, Abschürfungen, Blutergüsse und Prellungen davon. Die Ermittlungen rund um die brutale Attacke sind noch im Laufen.