Rabiater schleudert Mann Fernseher gegen den Kopf

Einen Flachbildfernseher hat ein 39- Jähriger am Neujahrstag in seiner Wohnung in Oberösterreich als Waffe eingesetzt: So schleuderte der Mann das TV- Gerät gegen den Kopf eines 46- jährigen Bekannten. Außerdem bedrohte er sein Opfer mit dem Umbringen. Nach einem Notruf rückte die Cobra an.