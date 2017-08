Rabbiner: "Europa für Juden als Heimat verloren"

"Europa ist verloren", erklärte Meir Bar- Hen in einem Interview für die "Times of Israel". "Ich sage meiner Gemeinde: 'Glaubt nicht, dass wir hier für immer bleiben', und ich ermuntere sie, Immobilien in Israel zu kaufen", so der Rabbiner. Wir sollten nicht den Fehler der Juden in Algerien und Venezuela machen und besser "früher als zu spät" gehen. Er rät der jüdischen Gemeinde, Spanien zu verlassen, das seiner Meinung nach schon seit Jahren eine "Drehscheibe für den islamistischen Terror in Europa" ist.

Verletzte nach dem Anschlag in Barcelona Foto: Associated Press

Das Problem sei, dass es in Spanien eine starke Gruppe "mit radikalen Rändern" gebe und diese immer stärker werde, so Bar- Hen. "Wenn diese Menschen einmal unter uns leben, ist es sehr schwierig, sie wieder loszuwerden. Sie werden nur noch stärker", sagt der Rabbi über die Terroristen und ihre Anhänger. Das gelte auch für den Rest Europas.

"Politiker in Europa verstehen Gefahr nicht"

"Ich sage meiner Gemeinde: 'Wir sind zum Untergang bestimmt. Europa ist verloren'", so Bar- Hen. Die Politiker in Europa verstünden die Gefahr des Terrors nicht, so die Kritik des Oberrabbiners von Barcelona, der in der Interview aber betont, dass er als Privatperson spreche und nicht im Namen seiner ganzen Gemeinde.

Barcelonas Oberrabbiner Meir Bar-Hen Foto: YouTube.com (Screenshot)

Nicht ganz so dramatisch wie der Oberrabbiner von Barcelona sieht die Vereinigung jüdischer Gemeinden in Spanien die Lage. Sie habe "volles Vertrauen in die Sicherheitskräfte, die täglich daran arbeiten zu verhindern, dass Fanatiker und radikale Muslime Leid und Chaos in unseren Städten verbreiten", teilte sie laut Angaben der "Times of Israel" in einer Aussendung mit.