Queen gab ihre Zustimmung zum Brexit- Gesetz

Die britische Königin Elizabeth II. hat am Donnerstag dem Brexit- Gesetz zugestimmt. Nun ist für Premierministerin Theresa May endgültig der Weg frei, den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union zu erklären. Bis Ende März will sie die offizielle Austrittserklärung in Brüssel abgeben. Danach haben die Briten zwei Jahre Zeit, mit der EU über die Trennung zu verhandeln.