Quebec: Rätselraten nach Anschlag auf Moschee

Radio Canada berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, dass die Festgenommenen zwei Studenten der bekannten Laval- Universität der ostkanadischen Stadt gewesen sein sollen. Einer von ihnen soll aus Marokko stammen. Ein Zeuge sagte Radio- Canada allerdings, einer der Täter habe einen "starken Quebec- Akzent" gehabt. Eine offizielle Stellungnahme gibt es dazu nicht und so tauchen auch immer wieder Vermutungen auf, dass es sich bei dem Angriff doch um die Tat islamophober Rechtsextremer gehandelt haben könnte.

Rechte Gruppen distanzieren sich

Zwei bekannte nationalistische und islamfeindliche Organisationen Quebecs haben sich mittlerweile von der Tat distanziert. "Gewalt ist für uns keine Lösung", erklärte die Gruppierung Federation des Quebecois de souche (FQS) in der Nacht zum Montag. Die Organisation Atalante Quebec schloss sich der Erklärung an.

Beide Gruppen verurteilten den Anschlag und erklärten, nur "tief gestörte Personen" könnten eine solche Tat begehen. Die Vereinigung FQS, die sich selbst als nationalistisch einstuft, warnt vor einer "Islamisierung" und fordert einen vollständigen Einwanderungstopp. Atalanta Quebec setzt sich für eine "identitäre Wiedergeburt Quebecs" ein. Auch die islamfeindliche Vereinigung La Meute verurteilte am Montag "jegliche Gewaltanwendung".

Übergriffe auf Moscheen häufen sich

Zuletzt hatten sich islamfeindliche Übergriffe auf Moscheen und Muslime in Quebec gehäuft. Erst im Juli 2016 war vor einem Gebetshaus ein Schweinekopf mit einem Zettel auf dem "Guten Appetit" zu lesen war, platziert worden. Nach den Pariser Terroranschlägen im Jahr 2015 hatten Unbekannte zudem eine Moschee in Brand gesteckt.

Andere Moscheen im Land wurden mit rassistischen Graffiti bemalt. "Ich verstehe nicht, warum das hier passierte, es ist doch nur eine kleine Moschee in Quebec, hier ist nicht Montreal und nicht Toronto", sagte ein Mann, der den Angriff miterlebt hatte.

Täter eröffneten das Feuer auf Betende

Am Sonntagabend hatten zwei Angreifer das Islamische Kulturzentrum in Quebec gestürmt und das Feuer auf die Betenden eröffnet. Zeugen zufolge sollen sie "Allahu Akbar" gerufen haben. Sechs Menschen wurden getötet und acht weitere verletzt. Einer der Todesschützen sei vor der Moschee festgenommen worden, der andere sei zunächst mit dem Auto geflüchtet, habe dann aber selbst die Polizei gerufen und sich gestellt, berichtet Radio Canada. In dem Fahrzeug wurde mindestens eine Waffe gefunden. Es habe eine Wohnungsdurchsuchung in dem Haus gegeben, wo einer der Festgenommenen wohnte.

"Lehnen diese barbarische Gewalt ab"

Quebec lehne "diese barbarische Gewalt" ab, erklärte der Regierungschef der gleichnamigen Provinz, Philippe Couillard. Er rief zur Solidarität mit "allen Einwohnern Québecs muslimischen Glaubens" auf. Nach dem Anschlag versammelten sich Demonstranten zu einer spontanen Kundgebung vor der Moschee.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach von einem "Terroranschlag". Muslimische Kanadier seien ein wichtiger Teil der Gesellschaft, erklärte er am Montag. "Vielfalt ist unsere Stärke." Auch international sorgte die Attacke für Entsetzen. Frankreichs Präsident Francois Hollande sprach von einem Anschlag auf "den Geist des Friedens und der Offenheit" in Quebec. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte die Attacke eine "verachtenswerte Tat".