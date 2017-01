Quebec- Mörder ist ein rechter Ultra- Nationalist

Bissonnette wurde mittlerweile dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wird Anklage wegen sechsfachen Mordes und fünffachen versuchten Mordes erhoben. 19 weitere Menschen wurden bei dem Attentat teils schwer verletzt. Der 27- Jährige hatte sich nach dem Blutbad etwa 20 Kilometer außerhalb der Stadt selbst der Polizei gestellt.

Mohamed Labidi, stv. Vorsitzender der Moschee, konnte die Tränen nicht zurückhalten. Foto: AP

Ein weiterer Verdächtiger, der nach der Attacke am Sonntagabend vorübergehend festgenommen war, wurde wieder auf freien Fuß gesetzt und wird in dem Fall nur noch als Zeuge behandelt.Ob derzeit noch nach einem weiteren Täter gefahndet wird, ist unklar. Denn Augenzeugen und Überlebende des Attentats hatten immer wieder von zwei schwarz maskierten Angreifern berichtet.

Vor der Moschee entzündeten Menschen Kerzen und legten Blumen nieder. Foto: AP

Foto: AP

"Er tötete und tötete. Es war wirklich schrecklich."

Die tödlichen Schüsse wurden aus einem Sturmgewehr abgegeben. "Es war jemand, der mit Waffen umgehen konnte", sagt ein Mann der Zeitung "Globe and Mail", der auf dem Bauch liegend im vorderen Teil der Moschee ausharrt, als der Angreifer sein Magazin leert. "Er tötete und tötete. Es war wirklich schrecklich." Wie viele andere hatte der Augenzeuge, der seinen Namen nicht nennt, geglaubt, die beschauliche Stadt in der französischsprachigen Provinz sei sicher, Kanada sei sicher. "Aber leider ist das nicht der Fall."

Zu einer Trauerfeier versammelten sich Tausende in Quebec. Foto: AP

Zu einer Trauerfeier versammelten sich Tausende in Quebec. Foto: AP

Foto: AFP

Was trieb den Angreifer zum Blutbad in einem muslimischen Gotteshaus? Dem TV- Sender CBC zufolge wurde ihm in einer Facebook- Gruppe, die sich für Flüchtlinge stark macht, unter Berufung auf Aktivisten nachgesagt, die französische Präsidentschaftsfavoritin Marine Le Pen von der rechtsextremen Front National (FN) zu unterstützen. Außerdem war er erklärter Anhänger des neuen US- Präsidenten Donald Trump, der mit seinem Einreisebann gegen Muslime derzeit für weltweite Proteste sorgt.