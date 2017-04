Qualifying- Krimi: Hamilton rast zur China- Pole!

Für Hamilton, der sich beim Auftakt in Australien Vettel geschlagen geben hatte müssen, war es die 63. Pole Position seiner Karriere und die sechste in Shanghai. Das sechste Jahr in Folge steht damit in China ein Mercedes ganz vorne in der Startaufstellung. Red Bulls Teenager Max Verstappen schaffte es nach technischen Problemen nur auf den 19. und vorletzten Platz.

Foto: GEPA, AP

Endstand:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:31,678 Minuten

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:31,864

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:31,865

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:32,140

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:33,033

6. Felipe Massa (BRA) Williams 1:33,507

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:33,580

8. Sergio Perez (MEX) Force India 1:33,706

9. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:33,719

10. Lance Stroll (CAN) Williams 1:34,220 (alle in Q3)

11. Carlos Sainz (ESP) Toro Rosso 1:34,150

12. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:34,164

13. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:34,372

14. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:35,046

15. Antonio Giovinazzi (ITA) Sauber (ohne Zeit nach Unfall) (in Q2)

16. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:35,023

17. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:35,223

18. Jolyon Palmer (GBR) Renault 1:35,279

19. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:35,433

20. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:35,496 (in Q1)