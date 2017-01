Putins Spione lockten Trump in eine Sexfalle

Russische Spione sollen über kompromittierendes Material gegen den künftigen US- Präsidenten Donald Trump verfügen. Die entsprechenden Dokumente seien in der vergangenen Woche Trump präsentiert worden, berichtete CNN unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dabei soll es sich um Filmaufnahmen von Sexpartys mit Prostituierten in einem Moskauer Hotel handeln, schreibt die "New York Times". Trump selbst ortet eine "totale politische Hexenjagd".