Putin will Russlands Militär massiv aufrüsten

"Das russische Militär ist auf dem Vormarsch - nicht wie die Sowjet- Armee, die dem Westen im Kalten Krieg gegenüberstand und von großen Einheiten mit schwerer Ausrüstung abhing. Sondern mit kleineren, mobileren, ausgewogeneren Streitkräften", heißt es in dem Bericht.

"Unsere Verbündeten vor potentiellem Aggressor schützen"

Aber Putin will es dabei nicht belassen, er will die Schlagkraft seiner Armee auch noch weiter erhöhen. "Nur moderne, leistungsstarke, mobile Streitkräfte sind in der Lage, die Souveränität und territoriale Integrität unseres Landes zu gewährleisten, uns und unsere Verbündeten vor jedem potentiellen Aggressor zu schützen - vor dem Druck und Erpressung derer, denen ein unabhängiges und souveränes Russland nicht gefällt", erklärte er erst kürzlich vor über 700 Offizieren im Kreml, wie die deutsche "Bild" berichtet.

G20- Gipfel bringt Zusammentreffen mit Trump

Der Bericht erchien kurz vor dem mit Spannung erwarteten Zusammentreffen von US- Präsident Donald Trump mit Putin am G20- Gipfel in Hamburg kommende Woche. Trump wolle dort, dass die USA zusammen mit dem gesamten Westen "eine konstruktivere Beziehung zu Russland entwickeln", hatte der Nationale Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster dazu erst am Donnerstag in Washington erklärt. Er betonte aber auch, dass der US- Präsident alles Notwendige tun wolle, "um dem destabilisierenden Verhalten Russlands" entgegenzutreten. Damit bezog sich McMaster offensichtlich auf die Konflikte in Syrien und der Ukraine.