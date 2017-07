Putin stellt Macht seiner Marine zur Schau

Dabei wurden Kriegsschiffe und Militärübungen gezeigt, mehr als 5000 Seeleute nahmen nach Angaben des Verteidigungsministeriums alleine in der Ostsee- Metropole teil. "Die Seestreitkräfte müssen nicht nur traditionelle Aufgaben lösen, sondern müssen auch angemessen auf neue Herausforderungen reagieren", sagte das Staatsoberhaupt in St. Petersburg. Dabei komme die russische Marine auch im Kampf gegen Piraten zum Einsatz, sagte er.

Foto: AFP

Foto: AFP

Bereits Anfang Mai hatte Russland mit einer riesigen Militärparade auf dem Roten Platz an den Sieg über Nazi- Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert. Seit der Verschlechterung seiner Beziehungen mit dem Westen wegen des Ukraine- Konflikts verstärkte es zudem seine Militärmanöver. Die Annexion der Krim und der Konflikt in der Ost- Ukraine hatte innerhalb der NATO und bei Russlands osteuropäischen Nachbarn für große Unruhe gesorgt.

Foto: AFP

Foto: EPA

Veteranen durften natürlich bei den Feierlichkeiten nicht fehlen. Foto: AFP

USA üben mit Alliierten zwei Wochen lang in Georgien

Ebenfalls am Sonntag starteten Georgien und die USA ihr bisher größtes gemeinsames Manöver. An der zweiwöchigen Militärübung, gleichzeitig der größten in dem Kaukasusstaat seit seinem kurzen Krieg mit Russland im August 2008, nehmen neben 800 georgischen und 1600 US- Soldaten auch rund 400 Soldaten aus Armenien, Deutschland, Slowenien, Großbritannien, der Ukraine und der Türkei teil.

Georgische Soldaten trainieren nun zwei Wochen lang mit Kameraden aus den USA. Foto: AFP

Am Montag wird US- Vizepräsident Mike Pence zu einem zweitägigen Besuch in Tiflis erwartet. Im Rahmen seiner Reise wird Pence auch die an Russland grenzenden Baltenstaaten Estland, Lettland und Litauen sowie Montenegro besuchen.