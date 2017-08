Putin schickt Tarnkappen- U- Boote ins Mittelmeer

Die erst Ende November 2016 in Dienst gestellte Kolpino (das Video oben zeigt die Übergabe des Bootes an die russische Marine) und die Weliki Nowgorod sind laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums mit den neuesten Navigations- und Raketensystemen sowie Torpedorohren ausgerüstet, und in der Lage Ziele zu Wasser und zu Land anzugreifen. Weil die U- Boote hochautomatisiert sind, kommen sie laut Experten mit einer Crew von nur rund 50 Mann Besatzung aus.

Bereits seit rund zwei Wochen sind die Kolpino und die Weliki Nowgorod im Norden Russlands gestartet und an Norwegen sowie der Westküste Irlands vorbei Richtung Mittelmeer unterwegs. "Die U- Boote der Schwarzmeerflotte haben das Mittelmeer erreicht", vermeldete das russische Verteidigungsministerium am Montag. Aus der Luft verfolgte die NATO argwöhnisch die Route der beiden Unterseeboote.

Eigentlich für Dienst im Schwarzen Meer entwickelt

Die 4000 Tonnen schweren, 74 Meter langen und unter Wasser 20 Knoten schnellen U- Boote, die eigentlich für den Dienst im Schwarzen Meer entwickelt wurden, verfügen über einen Diesel- elektrischen Antrieb, der besonders leise ist, was die Chancen entdeckt zu werden, minimiert. In NATO- Kreisen werden sie aufgrund ihrer Geräuscharmut auch als "Schwarzes Loch" bezeichnet.

Moskau unterstützt Machthaber al- Assad

Seit Beginn des russischen Militäreinsatzes im Bürgerkriegsland Syrien wurden bereits mehrfach Kriegsschiffe, U- Boote und Flugzeugträger im Mittelmeer stationiert. Moskau ist mit dem syrischen Machthaber Bashar al- Assad verbündet und unterstützt dessen Truppen.

Erst im Jänner haben sich Moskau und Damaskus auf die Modernisierung und den Ausbau des Marinestützpunktes Tartus geeinigt und einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Offiziellen Angaben zufolge sind zurzeit 4300 russische Soldaten in Syrien im Einsatz.