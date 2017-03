Putin- Kritiker Nawalny in Moskau festgenommen

Die Demonstration im Zentrum Moskaus war von der Stadtverwaltung nicht genehmigt worden. Die Organisatoren hätten alternative Orte am Stadtrand abgelehnt, teilte die Staatsanwaltschaft mit, die Nawalnys Anhängern für den Fall einer Teilnahme an unerlaubten Demonstrationen mit hartem Durchgreifen gedroht hatte.

Alexei Nawalny (Bildmitte) kurz vor seiner Festnahme Foto: AP

Nawalny hatte Anfang März in einem Video Regierungschef Dmitri Medwedew Korruption im großen Umfang vorgeworfen. Mit seinem Fonds zur Bekämpfung der Korruption veröffentlichte er Belege für die angebliche Bestechlichkeit ranghoher Staatsdiener.

Foto: AP

In Prozess zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt

2018 will Nawalny bei der Präsidentenwahl gegen Wladimir Putin kandidieren, der wahrscheinlich zur Wiederwahl antritt. Nawalny war im Februar von einem Gericht in der Stadt Kirow wegen Unterschlagung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Der wegen seiner nationalistischen Parolen umstrittene Politiker wirft den Behörden vor, ihn mit der Verurteilung an der Kandidatur hindern zu wollen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, Nawalny hat angekündigt, in Berufung zu gehen.