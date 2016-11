"Putin- Freund" Fillon tritt für Konservative an

In der Stichwahl am Sonntag errang der wirtschaftsliberale und gesellschaftspolitisch konservative Fillon nach Auszählung von 9915 der insgesamt 10.229 Wahllokale 66,5 Prozent. Er bekam damit etwa doppelt so viele Stimmen wie sein Rivale Juppe mit 33,5 Prozent, ebenfalls ein früherer Regierungschef und seit zehn Jahren Bürgermeister von Bordeaux.

Francois Fillon überzeugte das konservative Lager und wird 2017 wohl gegen Marine Le Pen antreten. Foto: ASSOCIATED PRESS

Alain Juppe gestand bereits vor der endgültigen Auszählung der Stimmen seine Niederlage ein. Foto: APA/AFP/PATRICK KOVARIK

Er habe seinen Sieg auf "Überzeugungen" und "Werte" gebaut, sagte Fillon am Sonntagabend vor jubelnden Anhängern in Paris. Die Wähler des konservativ- bürgerlichen Lagers hätten in ihm die Werte gesehen, denen sie sich verbunden fühlten.

Fillon will "erbärmliche" Präsidentschaft Hollandes beenden

Im Frühjahr 2017 müssten die Franzosen den Sozialisten Hollande abwählen und dessen "erbärmlicher" Präsidentschaft ein Ende setzten, sagte Fillon. Frankreich brauche einen Neustart wie seit 30 Jahren nicht mehr. "Frankreich erträgt es nicht, abgehängt zu werden, Frankreich will die Wahrheit und Frankreich will Taten." Zugleich rief der 62- Jährige das konservativ- bürgerliche Lager mit Blick auf die Präsidentschaftswahl zu Geschlossenheit auf. "Ich werde alle brauchen", sagte er und nannte neben Juppe auch Ex- Staatschef Nicolas Sarkozy, der in der ersten Runde der Vorwahl ausgeschieden war.

"Gute persönliche Beziehungen" zu Putin

Fillon gilt als russlandfreundlich und tritt im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat für eine Koalition mit Moskau ein. Fillon warb zudem in einem Gastkommentar für die Zeitung "Le Monde" für das Ende der europäischen Sanktionen gegen Russland. Putin hatte den 62- Jährigen Kandidaten gelobt. "Wir haben sehr gute persönliche Beziehungen", sagte Putin. Der Kremlchef sprach damit die "gute Zusammenarbeit" zwischen Fillon und ihm während der Amtszeit Fillons als Premierminister in den Jahren 2007 bis 2012 an.

Fillon und Putin (hier im Jahr 2011) haben sich schon oft persönlich getroffen. Foto: APA/AFP/AFP POOL/NATALIA KOLESNIKOVA