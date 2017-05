Putin bei Macron: Viele Spannungen vor Treffen

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt am Montagnachmittag - rund drei Wochen nach seiner Wahl zum Präsidenten, bei der Russland seine Gegenkandidatin Marine Le Pen unterstützt hatte - seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Versailles, um über den Syrienkrieg zu sprechen. Macron kündigte beim G7- Gipfel in Sizilien einen "anspruchsvollen Dialog" mit Moskau an, um zu einer Lösung der Syrienkrise zu kommen.