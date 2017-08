"Pulverfass" Rapid: Darum MUSS gegen LASK Sieg her

Um 18:30 Uhr empfängt Rapid am Samstag den bärenstarken Aufsteiger LASK. Und nach den "Wickeln" der letzten Tage in Sachen Fans ist das Pulverfass Hütteldorf randvoll. "Krone"- Rapid- Experte Rainer Bortenschlager erklärt im Interview mit krone.at- Sportchef Max Mahdalik (Video oben), warum in Hütteldorf ein Sieg her MUSS, um die Lage zu beruhigen, was man sich von Neuzugang Glavao erwarten darf - und welche Neuen noch bei Rapid landen könnten.