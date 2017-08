Psychoanalytikerin verlässt SPÖ: "Mir reicht's!"

Das vor allem auf Social- Media- Plattformen heftig kritisierte Statement des SPÖ- Bundesgeschäftsführers Georg Niedermühlbichler über die (Zitat) "mangelnde politische Kompetenz von Ex- Missen" bleibt weiter ein Wahlkampfthema: Die bekannte Psychoanalytikerin Rotraud A. Perner erklärt nun in einem offenen Brief, dass sie die SPÖ als Genossin wegen dieser Frauenverachtung verlassen werde. Perner wörtlich: "Mir reicht's. Ich will mich nicht mehr fremdschämen."