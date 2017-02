Psychisch Kranker floh mit Auto durch Linzer City

Der psychisch Kranke aus St. Martin im Mühlkreis hatte begrenzten Ausgang mit Begleitung. Seine Mutter (84) und deren Freundin (59) holten ihn ab, fuhren zum Pichlinger See. Um 15.20 Uhr brachte die Mutter ihren Sohn zurück zum Spital, da kam es zum Streit: Der Frühpensionist wollte nicht mehr in die Klinik.

Als die 84- Jährige aber darauf bestand, stieß er die Frauen zur Seite, sprang in den Chevrolet Spark und brauste in Richtung Innenstadt davon. In der Fußgängerzone wollte ihn die Polizei stoppen - doch er missachtete alle Anhaltezeichen und flüchtete auf der B127, touchierte mehrere Pkw, rammte ein Polizeiauto und blieb in Puchenau auf dem Radfahrstreifen stehen.

Foto: Horst Einöder

Da er nicht aussteigen wollte, schlugen Beamte die Seitenscheiben ein und nahmen ihn fest. Die Staatsanwaltschaft machte das rückgängig, der 57- Jährige kam zurück ins Spital. "Seine Zurechnungsfähigkeit wird geprüft", so Sprecher Philip Christl. Ein Polizist wurde beim Crash verletzt.

Johannes Nöbauer, Kronen Zeitung