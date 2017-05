Psy: Der größte YouTube- Star der Welt ist zurück

Mehr als 2,8 Milliarden Mal wurde der Internet- Hype "Gangnam Style" auf YouTube bis heute abgerufen. Mehr als 100 Millionen Mal häufiger als "See You Again" vom Rapper Wiz Khalifa und mehr als 300 Millionen Mal häufiger als "Sorry" vom Teenie- Schwarm Justin Bieber, die hinter Psy den zweiten und dritten Platz besetzen. Damit hält der koreanische Rapper nach wie vor den Rekord für das beliebteste YouTube- Video.

Hier können Sie "Gangnam Style" nochmal ansehen:

Zwei neue Musikvideos sind online

Mit zwei neuen Videos will Psy es jetzt noch einmal wissen. Ob es ihm mit "I LUV IT" und "New Face" gelingt, an die glorreichen "Gangnam Style"- Zeiten anzuknüpfen, ist noch ungewiss. Doch die Zeichen stehen gut, beide Videos haben am ersten Tag ihrer Existenz bereits je rund 10 Millionen Abrufe erzeugt.

Ähnlichkeiten zum Kult- Hit aus dem Jahr 2012 sind nicht zu leugnen. Psy stelzt und tänzelt auch in den neuen Videos in seiner unverwechselbar selbstironischen Art durch bunte Kulissen, lässt sich von adretten Tänzerinnen flankieren und setzt auf eingängige Melodien. Ob ihm ein zweiter Mega- Coup gelingt, muss sich aber freilich erst weisen.