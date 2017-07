Prügelei im Bus: Frauen springen aus Fenster

Wilde Szenen haben sich am späten Donnerstagabend in einem Salzburger Bus abgespielt. Ein Jugendlicher ging plötzlich auf den Fahrer los, nur Augenblicke später flogen zwischen den beiden Kontrahenten auch schon heftig die Fäuste. Die Prügelei artete in der Folge derart aus, dass Insassinnen in Panik gerieten, die Scheiben einschlugen und aus dem Fahrzeug sprangen.