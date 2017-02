Prügel- Tschetschene von WEGA- Beamten festgenommen

Er hat sich in den sozialen Netzwerken bereits einen Namen gemacht - allerdings bei Weitem keinen guten. Jener Bursche, der durch ein erschütterndes Facebook- Prügelvideo - die 15 Jahre alte Patricia wurde darin mehrmals vor laufender Handykamera geschlagen und musste mit einem doppelten Kieferbruch ins Krankenhaus gebracht werden - und zuletzt durch Morddrohungen gegen Außenminister Sebastian Kurz für Aufregung sorgte, bekam Donnerstagfrüh "Besuch": WEGA- Beamte stürmten in die Wohnung des jungen Tschetschenen in Wien und nahmen ihn fest.