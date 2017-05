Proteste gegen Comey- Entlassung vor Weißem Haus

Mehrere hundert Menschen haben am Mittwoch vor dem Weißen Haus gegen die Entlassung von FBI- Chef James Comey demonstriert. Sie prangerten den autoritären Regierungsstil von US- Präsident Donald Trump an und forderten eine unabhängige Untersuchung des Falls. Viele hatten Plakate dabei und machten mit lauten Parolen auf sich aufmerksam.