Protest in Frankreich: Arbeiter "verminen" Fabrik

Arbeiter bei dem angeschlagenen Autozulieferer GM&S in Zentralfrankreich haben mit Zerstörungen in der Fabrik gedroht, sollte das Unternehmen wie geplant geschlossen werden. Am Donnerstagmorgen hätten sie bereits eine Presse mit dem Schneidbrenner zerschnitten. Auch die Zerstörung einer weiteren Maschine sei angekündigt worden, sagte ein Gewerkschaftsvertreter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.