Pröll zeigt Humor bei provokanter Kunstaktion

Zum Rücktritt des Langzeit- Landeshauptmanns gestaltete der Künstler .donhofer sechs Weinetiketten, die als Bildergeschichte zeigen, wie Pröll auf einer Bananenschale ausrutscht - eine Anspielung auf die Privatstiftungsaffäre, für die Pröll viel Kritik erntete und nach der er der Politik den Rücken kehrte. Bei der Enthüllung der limitierten Edition am Mittwochabend zeigte er sich begeistert: "Der schaut mir ja wirklich ähnlich!"

Foto: Christian Haas

Wein hat Parallelen zu Pröll: "Unvergesslicher Abgang"

Der für die Kunstaktion ausgesuchte Rote Veltliner "Erwino" habe laut .donhofer auch einige Parallelen zum ehemaligen Landeshauptmann: "In der Jugend spritzig und kontaktfreudig, entwickelt sich 'Erwino' mit den Jahren zum Hochgenuss. Dieses niederösterreichische Veltliner- Meisterwerk begeistert regelmäßig Kritiker und Kenner und hat über Jahrzehnte seine dominante Stellung in der Welt der feinen Weine behauptet. Bestes Terroir und optimales Mikroklima garantieren einen unvergesslichen Abgang."

Erwin Prölls Abgang als Bildergeschichte: Auf Bananenschale ausgerutscht Foto: Christian Haas

Keine Sehnsucht nach der Politik

"Die Politik vermisse ich nicht - auch wenn mir das niemand glaubt", verriet Pröll im Gespräch mit krone.at. Bei dem derzeitigen Trubel in der Innenpolitik sei er sehr froh, seinen Rücktritt bereits vollzogen zu haben. "So ein Schritt wäre in der derzeitigen Situation natürlich undenkbar gewesen." Darüber, ob der neue ÖVP- Parteichef Sebastian Kurz die Neuwahlen für sich entscheiden könne, wollte der Politik- Pensionist keine Prognose abgeben: "Das wird sich zeigen. Es müssen noch einige Schritte gesetzt werden."

Was macht ein ehemaliger Landeshauptmann in seiner Pension?

"Wäre ich noch in meiner Funktion, hätte ich gar nicht die Zeit, diese Vernissage zu besuchen. Ich genieße die freie Zeit." Was Pröll nun konkret in seiner Freizeit macht? Rad fahren zum Beispiel. "Früher ging sich höchstens eine Stunde aus. Jetzt kann ich auch längere Touren machen."

Bei diesen kommt er auch am Weingut Mehofer vorbei, das den "Erwino" für das Kunstprojekt produziert hat und nur wenige Kilometer von Prölls Geburtsort Radlbrunn entfernt ist. Der ehemalige Landeshauptmann nahm auch eine Flasche des auf 150 Stück limitierten "Erwino" mit. Dieser sei tatsächlich "stark im Abgang" - eben wie sein Namensgeber.