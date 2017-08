D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

10:00 Uhr: +FUSSBALL+

Ligacup: Prödl scheitert mit Watford an Zweitligisten

Watford ist in der zweiten Runde des englischen Ligacups an Bristol City gescheitert. Der Premier- League- Klub, bei dem ÖFB- Legionär Sebastian Prödl von Beginn an spielte, unterlag dem Zweitligisten am Dienstagabend zuhause mit 2:3. In die nächste Runde eingezogen sind hingegen Christian Fuchs mit Leicester City und Markus Suttner mit Brighton.

Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

08:45 Uhr: +BASKETBALL+

Kyrie Irving wechselte von Cleveland nach Boston

Basketball- Star Kyrie Irving wird in der kommenden NBA- Saison für die Boston Celtics auf Punktejagd gehen. Die Celtics bestätigten die Verpflichtung des 25- jährigen Aufbauspielers der Cleveland Cavaliers auf der Klub- Homepage. Im Gegenzug schickt Boston Isaiah Thomas, Jae Crowder und Ante Zizic zum Vizemeister nach Cleveland. Zusätzlich erhalten die Cavaliers die Rechte an dem Erstrunden- Draft- Pick der Brooklyn Nets im nächsten Jahr.

21:46 Uhr: +DRESSUR+

Österreich bei Team- EM auf dem fünften Zwischenrang

Das österreichische Dressurreiter- Team liegt bei der EM in Göteborg nach der Hälfte des Wettbewerbs auf dem fünften Zwischenrang. Christian Schumach mit Auheim's Picardo (66,957) und Astrid Neumayer mit DSP Rodriguez (67,071) reihten sich am Dienstag mit 134,028 Prozentpunkten hinter Deutschland (149,572), den Niederlanden (143,642), Dänemark (143,586) und Schweden (142,771) ein. In der Einzelwertung waren Neumayer und Schumach vorerst auf den Plätzen 13 und 14 zu finden. Belinda Weinbauer und Victoria Max- Theurer sind erst am Mittwoch an der Reihe.

19:59 Uhr: +FUSSBALL+

Spanisches Sportgericht bestätigt Ronaldo- Sperre

Das spanische Sportgericht hat am Dienstag den Einspruch von Real Madrid gegen die Fünf- Spiele- Sperre von Ronaldo zurückgewiesen. Der Weltfußballer muss damit noch drei weitere Matches pausieren, nachdem er bereits beim 2:0- Heimsieg im Supercup- Rückspiel am Mittwoch gegen den FC Barcelona und am Sonntag beim 3:0- Auswärtssieg des spanischen Meisters über Deportivo La Coruna gefehlt hatte.

Ronaldo hatte beim 3:1- Hinspielsieg von Real im spanischen Supercup am 13. August in Barcelona die Gelb- Rote Karte gesehen und anschließend den Schiedsrichter geschubst. Wegen dieser Attacke auf den Referee sprach die spanische Liga eine Sperre von fünf Spielen gegen 32- jährigen Portugiesen aus.

18:02 Uhr: +RADSPORT+

Vierte Vuelta- Etappe an Italiener Trentin

Die flache Dienstag- Etappe der Vuelta a Espana hat bei großer Hitze keine Veränderungen an der Spitze der Gesamtwertung gebracht. Der Brite Chris Froome führt unverändert zwei Sekunden vor dem Spanier David De la Cruz und dem Iren Nicolas Roche. Den Tagessieg auf dem vierten Teilstück von Escaldes- Engordany nach Tarragona (198,2 km) sicherte sich im Sprint der Italiener Matteo Trentin.

Der Quickstep- Profi gewann vor dem Spanier Juan Jose Lobato (LottoNL) und dem Belgier Tom van Asbroeck (Cannondale). Trentin feierte seinen ersten Vuelta- Erfolg, bei der Tour de France und dem Giro d'Italia war der 28- Jährige auch schon erfolgreich gewesen. Marco Haller (Katjuscha) belegte als bester der drei Österreicher Rang 16. Zuvor hatte das Hauptfeld die letzten zwei Ausreißer acht Kilometer vor dem Ziel eingeholt.

17:41 Uhr: +RADSPORT+

Gamper übernahm Gesamtführung bei Tour de l'Avenir

Der Tiroler Patrick Gamper hat am Dienstag mit einem zweiten Etappenrang die Führung der Tour d l'Avenir in Frankreich übernommen. Der 20- Jährige musste sich auf dem fünften Teilstück von Montreuil- Bellay nach Amboise (157 km) nur dem zeitgleichen Weißrussen Wasili Strokow geschlagen geben. Im Gesamtklassement des wichtigsten U23- Rennens führt er 1:23 Minuten vor Strokows Landsmann Ilja Wolkow. Vier Etappen stehen noch aus, die letzten drei enden mit Bergankünften.

16:39 Uhr: +BADMINTON+

Wraber schied bei WM in erster Einzelrunde aus

Der Österreicher Luka Wraber ist am Dienstag bei den Badminton- Weltmeisterschaften in Glasgow in der ersten Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten- 114. war gegen den als Nummer 13 gesetzten Inder Ajay Jayaram auf verlorenem Posten, verlor in 31 Minuten 0:2 (- 14,- 12). Am Vortag war auch Wrabers Landsmann Vilson Vattanirrapel in der ersten Einzel- Runde ausgeschieden.

Das Doppel Dominik Stipsits/Roman Zirnwald ist noch im Bewerb, trifft nach einem 2:0- Auftakterfolg gegen ein australisches Duo in der zweiten Runde auf die Engländer Marcus Ellis/Chris Langridge (14).

15:25 Uhr: +FUSSBALL+

Kroate Kalinic elfter Neuzugang beim AC Milan

Der AC Milan rüstet seinen Kader weiter auf und hat bereits den elften Neuzugang für die neue Saison vermeldet. Dank der Millionen seiner chinesischen Besitzer verpflichtete der italienische Spitzenklub am Dienstag Torjäger Nikola Kalinic von Fiorentina. Der 29- jährige Kroate habe einen Vierjahresvertrag unterschrieben, teilte Milan mit.

Kalinic werde zunächst ausgeliehen, danach gebe es eine Kaufverpflichtung, hieß es weiter. Die Mailänder haben inzwischen mehr als 200 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.

15:15 Uhr: +RINGEN+

Wagner verlor im WM- Viertelfinale

Griechisch- römisch Ringer Michael Wagner ist bei den Weltmeisterschaften in Paris in der Kategorie bis 80 Kilogramm im Viertelfinale ausgeschieden. Der Tiroler besiegte auf dem Weg dorthin den Franzosen Anis Gharbi und Samat Schirdakow aus Kirgistan, ehe er dem Georgier Zurabi Datunashvili unterlag.

Weil Wagners Viertelfinal- Bezwinger im Halbfinale verlor, blieb dem ÖRSV- Athleten die zweite Chance über die Trostrunde verwehrt. Schon am Montag waren mit Amer Hrustanovic, Benedikt Puffer und Daniel Gastl alle drei heimischen Aktiven in der ersten Runde gescheitert. Die Freistil- Ringer Martina Kuenz (Donnerstag) und Amirkhan Visalimov (Samstag) greifen erst in der zweiten WM- Hälfte ins Geschehen ein.

13:17 Uhr: +FUSSBALL+

FC Ingolstadt entlässt Trainer Maik Walpurgis

Bundesliga- Absteiger FC Ingolstadt hat auf die andauernde Erfolgslosigkeit reagiert und bereits nach dem dritten Spieltag seinen Trainer Maik Walpurgis beurlaubt. Die Oberbayern hatten nach dem Abstieg an Walpurgis festgehalten, da die Mannschaft unter seiner Führung eine ordentliche Rückrunde gespielt hatte. Der Gang in Liga zwei war kaum mehr zu verhindern. Dort zählten die "Schanzer" zu den ganz großen Aufstiegsaspiranten. Nach drei Spielen und ebenso vielen Niederlagen steht der FCI am Tabellenende der zweiten deutschen Liga. Zuletzt erlitt man eine peinliche 2:3- Heimniederlage gegen Aufsteiger Jahn Regensburg - trotz zwischenzeitlicher 2:1- Führung. Nachfolger von Walpurgis wird Ex- Profi Stefan Leitl.

Foto: AFP

11:40 Uhr: +SPRINGREITEN+

Vater und Sohn starten bei EM für verschiedene Nationen

Zu einem ungewöhnlichen Duell kommt es bei den Europameisterschaften der Springreiter (bis 27. August) in Göteborg. Während Talent Maurice Tebbel für Deutschland an den Start geht, tritt dessen Vater Rene für die Ukraine an. Nachdem er trotz nationaler Erfolge nicht vom deutschen Verband für Großereignisse berücksichtigt wurde, hatte Tebbel senior 2015 die Nation gewechselt. Im Vorjahr nahm Rene Tebbel an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teil und kam im Einzel auf Platz 19. In Göteborg agiert der 48- Jährige auch als Trainer seines Sohnes. Mit Ulrich Kirchhoff startet ein zweiter deutscher Reiter für die ukrainische Equipe.

11:14 Uhr: +FUSSBALL+

Harnik- Klub Hannover 96 holt Stürmer Jonathas

Der deutsche Bundesligist Hannover 96 hat den teuersten Transfer der Klub- Historie perfekt gemacht. Vom russischen Erstligisten Rubin Kasan wechselt der brasilianische Angreifer Jonathas für geschätzte neun Millionen Euro zum Aufsteiger und könnte bereits am Sonntag gegen den FC Schalke 04 spielen.

Der 28- jährige künftige Konkurrent von Martin Harnik für eine Sturm- Position erhält einen Dreijahresvertrag. Das teilten die Niedersachsen am Dienstag mit. Der bisher teuerste Einkauf war Joselu, der 2014 für fünf Millionen Euro von 1899 Hoffenheim gekommen war. Jonathas hielt es bisher bei seinen Stationen nie besonders lange aus. In den vergangenen vier Jahren stand er bei sechs verschiedenen Klubs unter Vertrag.

09:02 Uhr: +FUSSBALL+

Atsuto Uchida wechselt von Schalke 04 zu Union Berlin

Die vier Österreicher bei Union Berlin bekommen einen langjährigen Bundesliga- Stammspieler als neuen Teamkollegen. Der Japaner Atsuto Uchida wechselt von Schalke 04 in die deutsche Hauptstadt zu Union. Der 29- Jährige spielt auf der Rechtsverteidiger- Position und wird somit zu einem großen Konkurrenten des Ex- Rapidlers Christopher Trimmel, der in der Vergangenheit auf dieser Position bei den "Eisernen" gesetzt war. Uchida bestritt für Schalke 104 Bundesliga- und 29 Champions- League- Partien. Bei Union trifft der Japaner auf insgesamt vier Österreicher. Neben Trimmel stehen auch Philipp Hosiner, Christoph Schösswendter und Michael Gspurning in Berlin unter Vertrag.

07:54 Uhr: +KANU+

Lehaci/Schwarz peilen bei WM zwei Finalteilnahmen an

Beim Höhepunkt ihrer verkürzten Saison im Kajak- Zweier peilen Ana Roxana Lehaci/Viktoria Schwarz Finalteilnahmen über 200 und 500 m an. Bei den für sie am Donnerstag beginnenden Flachwasser- Kanu- Weltmeisterschaften in Racice (Tschechien) geht die Weltelite versammelt ins Rennen, Medaillen sind für die Österreicherinnen heuer noch außer Reichweite. "Wir sind im Training jetzt richtig gute Zeiten gefahren. Wir freuen uns, dass es endlich losgeht, worauf wir hingearbeitet haben", sagte Schwarz. "Für uns wäre richtig gut, wenn wir uns in beiden Rennen für das Finale qualifizieren, das wird schwierig werden. Aber für heuer wären wir damit schon voll zufrieden, darauf könnten wir aufbauen."

07:42 Uhr: +EISHOCKEY+

Salzburg- Coach Poss hofft auf den "Bullen"- Hunger

Seine Premierensaison als Headcoach von Red Bull Salzburg hat sich Greg Poss anders vorgestellt. Nachdem die abgelaufene Saison in der Erste- Bank- Eishockey- Liga (EBEL) für die erfolgsverwöhnten Salzburger enttäuschend im Halbfinale endete, zählt für den Club auch heuer nur der Titel. Am Freitag starten die Salzburger in die Champions Hockey League. Poss hofft auf hungrige "Bullen". "Jeder hat geglaubt, wir würden am Ende sowieso irgendwie einen Weg zum Titel finden. Das hat bekanntlich nicht geklappt", sagte Poss. "Die Mannschaft war nicht so hungrig, wie sie hätte sein sollen", bemängelte der 52- Jährige. Das 0:4 in der Serie gegen den KAC lag den Salzburgern im Sommer schwer im Magen. Die Niederlage sei aber auch Ansporn, heuer die Ziele wieder mit dem notwendigen Engagement zu verfolgen. "Wir müssen wieder auf den Boden kommen, uns mehr auf die tägliche Arbeit konzentrieren und die Freude am Eishockey wieder finden."