Prödl gewinnt Österreicher- Duell gegen Fuchs

Watford prolongierte den enttäuschenden Saisonstart von Leicester. Der Meister hat in dieser Saison in sechs Auswärtsspielen nur einen einzigen Punkt geholt, nur Leeds United 1992 und Blackburn Rovers 1995 waren als Meister ebenfalls nach sechs Auswärtsspielen noch sieglos.

Fuchs ausgewechselt

Etienne Capoue brachte Watford an der heimischen Vicarage Road nach 33 Sekunden in Führung, Roberto Pereyra erhöhte in der 12. Minute auf 2:0. Leicester gelang zwar rasch der Anschlusstreffer durch Riyad Mahrez (15.), mehr aber nicht. Fuchs wurde in der 69. Minute ausgewechselt, weil er nach Gelb (55.) ausschlussgefährdet war.

City schließt zu Liverpool auf

An der Tabellenspitze schloss Manchester City zu Liverpool (je 27 Punkte) auf. Das Team von Josep Guardiola siegte bei Crystal Palace mit 2:1, während Liverpool beim torlosen Remis in Southampton einige hochkarätige Chancen vergab. Damit kann das drittplatzierte Chelsea (25) am Sonntag mit einem Erfolg gegen Middlesbrough Platz eins übernehmen.

Die Ergebnisse der 12. Runde:

Samstag

Manchester United - Arsenal 1:1

Watford - Leicester City 2:1

Watford: Prödl spielte durch; Leicester: Fuchs bis 69.

Crystal Palace - Manchester City 1:2

Everton - Swansea City 1:1

Southampton - Liverpool 0:0

Stoke City - Bournemouth 0:1

Stoke: Arnautovic spielte durch

Sunderland - Hull City 3:0

Tottenham Hotspur - West Ham 18.30 Uhr

Sonntag

Middlesbrough - Chelsea 17 Uhr

Montag

West Bromwich - Burnley 21 Uhr